ВИДЕО. Динамо поздравило легенду. Алексею Михайличенко исполнилось 57

«Динамо» памятным видео поздравило легенду клуба и нынешнего тренера Алексея Михайличенко с 57-летием.
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Источник — Sport.ua
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-Чемпион СССР : 1985, 1986, 1990
-Обладатель Кубка СССР ): 1985, 1987, 1990
-Обладатель Кубка обладателей Кубков УЕФА: 1986
-Обладатель Суперкубка СССР : 1986, 1987
-Вице-чемпион Европы: 1988
-Олимпийский чемпион: 1988
-Чемпион Италии: 1991
-Чемпион Шотландии : 1992, 1993, 1994, 1995, 1996
как тренер
-Чемпион Украины : 2003, 2004
-Обладатель Кубка Украины: 2003
-Обладатель Суперкубка Украины: 2004
не ЛЕГЕНДА,нет?
-Чемпион СССР : 1985, 1986, 1990
-Обладатель Кубка СССР ): 1985, 1987, 1990
-Обладатель Кубка обладателей Кубков УЕФА: 1986
-Обладатель Суперкубка СССР : 1986, 1987
-Вице-чемпион Европы: 1988
-Олимпийский чемпион: 1988
-Чемпион Италии: 1991
-Чемпион Шотландии : 1992, 1993, 1994, 1995, 1996
как тренер
-Чемпион Украины : 2003, 2004
-Обладатель Кубка Украины: 2003
-Обладатель Суперкубка Украины: 2004
не ЛЕГЕНДА,нет?
-Чемпион СССР : 1985, 1986, 1990
-Обладатель Кубка СССР ): 1985, 1987, 1990
-Обладатель Кубка обладателей Кубков УЕФА: 1986
-Обладатель Суперкубка СССР : 1986, 1987
-Вице-чемпион Европы: 1988
-Олимпийский чемпион: 1988
-Чемпион Италии: 1991
-Чемпион Шотландии : 1992, 1993, 1994, 1995, 1996
как тренер
-Чемпион Украины : 2003, 2004
-Обладатель Кубка Украины: 2003
-Обладатель Суперкубка Украины: 2004
не ЛЕГЕНДА,нет?
-Чемпион СССР : 1985, 1986, 1990
-Обладатель Кубка СССР ): 1985, 1987, 1990
-Обладатель Кубка обладателей Кубков УЕФА: 1986
-Обладатель Суперкубка СССР : 1986, 1987
-Вице-чемпион Европы: 1988
-Олимпийский чемпион: 1988
-Чемпион Италии: 1991
-Чемпион Шотландии : 1992, 1993, 1994, 1995, 1996
как тренер
-Чемпион Украины : 2003, 2004
-Обладатель Кубка Украины: 2003
-Обладатель Суперкубка Украины: 2004
не ЛЕГЕНДА,нет?
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