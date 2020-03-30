ВИДЕО. Динамо поздравило легенду. Алексею Михайличенко исполнилось 57

Клуб поздравил тренера с днем рождения

  • 30.03.2020 15:28
  • 1087 просмотров
  • 10 комментариев
ВИДЕО. Динамо поздравило легенду. Алексею Михайличенко исполнилось 57
© fcdynamo.kiev.ua

«Динамо» памятным видео поздравило легенду клуба и нынешнего тренера Алексея Михайличенко с 57-летием.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Андрей
      Андрей , 30.03.2020 16:44
    0
    Иван Грозный, 30.03.2020 16:18
    как игрок
    -Чемпион СССР : 1985, 1986, 1990
    -Обладатель Кубка СССР ): 1985, 1987, 1990
    -Обладатель Кубка обладателей Кубков УЕФА: 1986
    -Обладатель Суперкубка СССР : 1986, 1987
    -Вице-чемпион Европы: 1988
    -Олимпийский чемпион: 1988
    -Чемпион Италии: 1991
    -Чемпион Шотландии : 1992, 1993, 1994, 1995, 1996
    как тренер
    -Чемпион Украины : 2003, 2004
    -Обладатель Кубка Украины: 2003
    -Обладатель Суперкубка Украины: 2004
    не ЛЕГЕНДА,нет?
    Во-первых, "звезда футбола" и "легенда футбола" - категории, мягко говоря, разного порядка, во-вторых, во всех ли его статистических трофеях его вклад так уж существенно? Зинченко вон тоже чемпион АПЛ, будущая легенда сразу?
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 30.03.2020 16:38
    0
    Пожелать можно только всего наилучшего,Футболист Михайличенко-это безусловно звезда,ну а тренерская карьера вызывает вопросы,причём неприятные
    Ссылка
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 30.03.2020 16:18
    +1
    Андрей , 30.03.2020 16:05
    Ну прям "Легенда" - это может слегка перебор?
    как игрок
    -Чемпион СССР : 1985, 1986, 1990
    -Обладатель Кубка СССР ): 1985, 1987, 1990
    -Обладатель Кубка обладателей Кубков УЕФА: 1986
    -Обладатель Суперкубка СССР : 1986, 1987
    -Вице-чемпион Европы: 1988
    -Олимпийский чемпион: 1988
    -Чемпион Италии: 1991
    -Чемпион Шотландии : 1992, 1993, 1994, 1995, 1996
    как тренер
    -Чемпион Украины : 2003, 2004
    -Обладатель Кубка Украины: 2003
    -Обладатель Суперкубка Украины: 2004
    не ЛЕГЕНДА,нет?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 30.03.2020 16:13
    -1
    Андрей , 30.03.2020 16:05
    Ну прям "Легенда" - это может слегка перебор?
    нет
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 30.03.2020 16:09
    -2
    Что перебор так это и ежу ясно... Но как человек, вне футбола, он приличный парень, просто занялся не тем, чем нужно....
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 30.03.2020 16:09
    -2
    Что перебор так это и ежу ясно... Но как человек, вне футбола, он приличный парень, просто занялся не тем, чем нужно....
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 30.03.2020 16:08
    -2
    Что перебор так это и ежу ясно... Но как человек, вне футбола, он приличный парень, просто занялся не тем, чем нужно....
    Ссылка
    Андрей
      Андрей , 30.03.2020 16:05
    -4
    Ну прям "Легенда" - это может слегка перебор?
    Ссылка
    Barsa2019
      Barsa2019, 30.03.2020 15:52
    +3
    Здоровья, Саныч!
    Ссылка
    Kiziak
    online
      Kiziak, 30.03.2020 15:40
    -2
    Как игрок да,как тренер-лох😥😥😥
    Ссылка
    Barsa2019
      Barsa2019, 30.03.2020 15:52
    +3
    Здоровья, Саныч!
    Ссылка
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 30.03.2020 16:18
    +1
    Андрей , 30.03.2020 16:05
    Ну прям "Легенда" - это может слегка перебор?
    как игрок
    -Чемпион СССР : 1985, 1986, 1990
    -Обладатель Кубка СССР ): 1985, 1987, 1990
    -Обладатель Кубка обладателей Кубков УЕФА: 1986
    -Обладатель Суперкубка СССР : 1986, 1987
    -Вице-чемпион Европы: 1988
    -Олимпийский чемпион: 1988
    -Чемпион Италии: 1991
    -Чемпион Шотландии : 1992, 1993, 1994, 1995, 1996
    как тренер
    -Чемпион Украины : 2003, 2004
    -Обладатель Кубка Украины: 2003
    -Обладатель Суперкубка Украины: 2004
    не ЛЕГЕНДА,нет?
    Ссылка
    Андрей
      Андрей , 30.03.2020 16:44
    0
    Иван Грозный, 30.03.2020 16:18
    как игрок
    -Чемпион СССР : 1985, 1986, 1990
    -Обладатель Кубка СССР ): 1985, 1987, 1990
    -Обладатель Кубка обладателей Кубков УЕФА: 1986
    -Обладатель Суперкубка СССР : 1986, 1987
    -Вице-чемпион Европы: 1988
    -Олимпийский чемпион: 1988
    -Чемпион Италии: 1991
    -Чемпион Шотландии : 1992, 1993, 1994, 1995, 1996
    как тренер
    -Чемпион Украины : 2003, 2004
    -Обладатель Кубка Украины: 2003
    -Обладатель Суперкубка Украины: 2004
    не ЛЕГЕНДА,нет?
    Во-первых, "звезда футбола" и "легенда футбола" - категории, мягко говоря, разного порядка, во-вторых, во всех ли его статистических трофеях его вклад так уж существенно? Зинченко вон тоже чемпион АПЛ, будущая легенда сразу?
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 30.03.2020 16:38
    0
    Пожелать можно только всего наилучшего,Футболист Михайличенко-это безусловно звезда,ну а тренерская карьера вызывает вопросы,причём неприятные
    Ссылка
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