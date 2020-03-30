Хавбек Ман Сити Гюндоган: «Будет честно отдать титул АПЛ Ливерпулю»

Сезон АПЛ из-за пандемии коронавируса, скорее всего, доигран не будет, а полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган не против отдать титул «Ливерпулю», который имеет отрыв в 25 очков.
«Я считаю, что будет правильно отдать им титул. Нужно быть честным со спортивной точки зрения. Конечно, есть разные мнения на этот счет и по поводу сезона».
«Клубам, которые в зоне вылета, естественно, не нравится вариант закончить чемпионат сейчас с этими позициями в таблице», - сказал Гюндоган.
«Ливерпуль» в эру АПЛ еще не выигрывал титул.
Источник — BBC
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