Хавбек Ман Сити Гюндоган: «Будет честно отдать титул АПЛ Ливерпулю»

Сезон АПЛ из-за пандемии коронавируса, скорее всего, доигран не будет, а полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган не против отдать титул «Ливерпулю», который имеет отрыв в 25 очков.

«Я считаю, что будет правильно отдать им титул. Нужно быть честным со спортивной точки зрения. Конечно, есть разные мнения на этот счет и по поводу сезона».

«Клубам, которые в зоне вылета, естественно, не нравится вариант закончить чемпионат сейчас с этими позициями в таблице», - сказал Гюндоган.

«Ливерпуль» в эру АПЛ еще не выигрывал титул.