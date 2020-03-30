Федерация футбола Беларуси: «Сезон начали, а дальше будем смотреть»

Президент Федерации футбола Беларуси Владимир Базанов дал понять, что пока что чемпионат продолжится, несмотря на пандемию коронавируса в мире.

«Коронавирус, который влез, вклинился... Многие чемпионаты остановлены. У нас тоже ребята есть, которые из других государств. Они тоже могли бы покинуть — у нас бы была проблема».

«Но мы первый тур начали, будем видеть, как обстановка будет, — сказал Базанов в эфире ОНТ.