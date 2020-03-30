ВИДЕО. Как Шовковский тренируется на карантине

45-летний член тренерского штаба сборной Украины по футболу Александр Шовковский показал, как тренируется дома во время карантина.

«Что такое дисциплина? Дисциплина — это желание делать то, что очень не хочется делать. А делать это для того, чтобы достичь того результата, который очень хочется достичь», — написал Шовковский в Instagram.