Агент: «С Бурдой я пошел бы в разведку»

Футбольный агент Иван Пироженко поделился мнением о своем подопечном — 25-летнем украинском защитнике «Динамо» Никите Бурде, который продолжает восстанавливаться после травмы.

— Никита Бурда большую часть сезона пропустил из-за травмы. Никита для многих кажется тихим и неразговорчивым. Психологически эта травма не повлияла на Бурду? Насколько я знаю, вы порекомендовали ему заняться боксом, и это добавило ему уверенности?

— Оооо… Этот человек во многом для меня пример. Никита — это воин. Это человек особого сплава и качества. О таких во все времена говорили: такие люди или выполняют задачу, или стреляют в себя. Это один из немногих, с кем бы я не задумываясь отправился в разведку (смеется). Я бы описал его одним английским выражением «Hard worker». Не вижу, чтобы эта травма глубоко повлияла на него и его психологию. Все в рамках допустимого. Он восстанавливается и приходит в норму так быстро, как какое-то животное.

В текущем сезоне Бурда провел за «Динамо» 10 матчей во всех турнирах, где забил один мяч.