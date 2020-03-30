ЛУЧНИКОВ: «Чисора понимает, что Усик – один из лучших боксеров мира»

Бывший катмен Александра – о следующем сопернике украинца

  • 30.03.2020 12:19
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ЛУЧНИКОВ: «Чисора понимает, что Усик – один из лучших боксеров мира»
© Instagram. Александр Усик

Известный катмен Дмитрий Лучников прокомментировал предстоящий бой украинца Александра Усика против британца Дерека Чисоры.

«Классный поединок должен быть. Интересно, как к этому всему подготовится Чисора. Думаю, что Саша его пройдет, но сложно предугадать точный исход. Болельщики не могут просто этого пропустить, это будет очень интересно. У меня Саша лидирует на 60%.

Где-то Чисора на излете, где-то не совсем элита, но за его плечами серьезный опыт и мотивация. Он точно понимает, что Усик – один из лучших боксеров мира, и что крузервейт с хэвивейтом совсем рядом. Думаю, что он будет очень серьезно готовиться», - сказал Лучников.

Бой Усика против Чисоры был официально утвержден на 23 мая в Лондоне, однако поединок планируют перенести из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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Источник — Трибуна

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