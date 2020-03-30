Алексею Михайличенко исполнилось 57 лет

Главный тренер киевского «Динамо» празднует день рождения

  • 30.03.2020 12:08
  • 594 просмотра
  • 1 комментарий
Алексею Михайличенко исполнилось 57 лет
© ФК Динамо Киев. Алексей Михайличенко

В понедельник, 30-го марта, день рождения отмечает легендарный игрок киевского «Динамо» 80-х, а ныне главный тренер первой команды — Алексей Михайличенко.

Будучи воспитанником киевского «Динамо», Михайличенко дебютировал за основной состав в возрасте 19-ти лет. Он стал одним из ключевых игроков в «золотой» команде Валерия Лобановского, вместе с которой он трижды становился чемпионом СССР, трижды — обладателем Кубка СССР, выигрывал Кубок обладателей Кубков УЕФА 1986-го года. В составе сборной СССР стал вице-чемпионом Европы и олимпийским чемпионом в 1988 году. В том же году Михайличенко занял четвертое место в опросе France Football за титул лучшего футболиста года в Европе.

Михайличенко считают одним из титулованных динамовцев. После ухода из «Динамо» в 1990-м году, он продолжил собирать титулы в Европе, став чемпионом Италии в составе «Сампдории» и пять раз завоевав титул чемпиона Шотландии в составе «Рейнджерс».

Уже в качестве тренера Михайличенко дважды привел «Динамо» к чемпионству в 2003-м и 2004-м годах, завоевал Кубок Украины и Суперкубок Украины.

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Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

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Комментарии
    kerch30
    online
      kerch30, 30.03.2020 12:34
    -1
    На честь свята - БРОНЗУ на гора
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