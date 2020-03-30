Нойер хочет контракт с Баварией до 2025-го года

34-летний вратарь планирует заключить новое долгосрочное соглашение с мюнхенским клубом

  • 30.03.2020 11:49
  • 473 просмотра
  • 2 комментария
Нойер хочет контракт с Баварией до 2025-го года
© ФК Бавария Мюнхен. Мануэль Нойер

34-летний немецкий вратарь «Баварии» Мануэль Нойер намерен продлить контракт с мюнхенским клубом.

Текущее соглашение Нойера рассчитано до лета 2021-го года. Мануэль хочет, чтобы новый контракт был действителен до лета 2025-го года. На тот момент голкиперу исполнится 39 лет.

«Бавария» готова продлить контракт с футболистом до 2023-го года.

В текущем сезоне Нойер провел за «Баварию» 37 матчей во всех турнирах, где пропустил 38 мячей, 15 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €18 миллионов.

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Источник — Bild

(1 голос)

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Комментарии
    Владимир Яровой
      Владимир Яровой, 30.03.2020 12:16
    0
    в принципе запрос без особо наглежа. Чувак заслужил, да и статистика на данный момент нормальная.
    Ссылка
    Ярослав Игоревич
      Ярослав Игоревич, 30.03.2020 12:07
    +2
    "В текущем сезоне Нойер провел 37 матчей во всех турнирах, где забил 38 мячей, 15 раз оставив свои ворота в неприкосновенности."
    Золотая бутса 2020
    Ссылка
    Ярослав Игоревич
    online
      Ярослав Игоревич, 30.03.2020 12:07
    +2
    "В текущем сезоне Нойер провел 37 матчей во всех турнирах, где забил 38 мячей, 15 раз оставив свои ворота в неприкосновенности."
    Золотая бутса 2020
    Ссылка
    Владимир Яровой
    online
      Владимир Яровой, 30.03.2020 12:16
    0
    в принципе запрос без особо наглежа. Чувак заслужил, да и статистика на данный момент нормальная.
    Ссылка
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