Нойер хочет контракт с Баварией до 2025-го года

34-летний немецкий вратарь «Баварии» Мануэль Нойер намерен продлить контракт с мюнхенским клубом.

Текущее соглашение Нойера рассчитано до лета 2021-го года. Мануэль хочет, чтобы новый контракт был действителен до лета 2025-го года. На тот момент голкиперу исполнится 39 лет.

«Бавария» готова продлить контракт с футболистом до 2023-го года.

В текущем сезоне Нойер провел за «Баварию» 37 матчей во всех турнирах, где пропустил 38 мячей, 15 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €18 миллионов.