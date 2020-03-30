Нойер хочет контракт с Баварией до 2025-го года

34-летний немецкий вратарь «Баварии» Мануэль Нойер намерен продлить контракт с мюнхенским клубом.
Текущее соглашение Нойера рассчитано до лета 2021-го года. Мануэль хочет, чтобы новый контракт был действителен до лета 2025-го года. На тот момент голкиперу исполнится 39 лет.
«Бавария» готова продлить контракт с футболистом до 2023-го года.
В текущем сезоне Нойер провел за «Баварию» 37 матчей во всех турнирах, где пропустил 38 мячей, 15 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.
Ориентировочная стоимость игрока составляет €18 миллионов.
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