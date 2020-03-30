Артем МИЛЕВСКИЙ: «На карантине смотрите мой YouTube и белорусский футбол»

Украинский форвард «Динамо-Брест» дал совет, чем заняться во время вынужденной паузы

  • 30.03.2020 10:58
  • 442 просмотра
  • 2 комментария
Артем МИЛЕВСКИЙ: «На карантине смотрите мой YouTube и белорусский футбол»
© ФК Динамо-Брест. Артем Милевский

35-летний украинский нападающий белорусского клуба «Динамо-Брест» Артем Милевский дал совет, чем заняться во время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Пока все на карантине, смотрите «Милю» на YouTube и белорусский футбол», — написал Милевский в Instagram.

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    MetalKH
    online
      MetalKH, 30.03.2020 11:22
    +1
    Посвятил субботу просмотру чемпионата Белоруссии. Футбол уровня второй лиги чемпионата Украины. Нужно десятку на кого-то ставить, что бы хоть какой-то интерес был)
    Ссылка
    Ярослав Игоревич
    online
      Ярослав Игоревич, 30.03.2020 11:15
    0
    Миле кириллицу еще не подвезли в гаджеты Ох уж этот транслит из начала двухтысячных.
    Ссылка
    MetalKH
    online
      MetalKH, 30.03.2020 11:22
    +1
    Посвятил субботу просмотру чемпионата Белоруссии. Футбол уровня второй лиги чемпионата Украины. Нужно десятку на кого-то ставить, что бы хоть какой-то интерес был)
    Ссылка
    Ярослав Игоревич
    online
      Ярослав Игоревич, 30.03.2020 11:15
    0
    Миле кириллицу еще не подвезли в гаджеты Ох уж этот транслит из начала двухтысячных.
    Ссылка
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