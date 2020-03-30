Артем МИЛЕВСКИЙ: «На карантине смотрите мой YouTube и белорусский футбол»

35-летний украинский нападающий белорусского клуба «Динамо-Брест» Артем Милевский дал совет, чем заняться во время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
«Пока все на карантине, смотрите «Милю» на YouTube и белорусский футбол», — написал Милевский в Instagram.
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Источник — Instagram
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