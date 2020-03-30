Агент: «Главное оружие Бущана — позитив»

Футбольный агент Иван Пироженко поделился мнением о своем подопечном — 25-летнем украинском голкипере киевского «Динамо» Георгии Бущане.

— В нынешнем сезоне Бущан обрел второе дыхание и сыграл больше матчей, чем Денис Бойко. Георгий чувствует, что он сейчас №1 в «Динамо»? За счет чего он смог прибавить и завоевать место в старте? Что произошло?

— Да, Жора молодец. Его главное оружие — это его позитив. Он душа нашей компании. Я уверен, что он на правильном пути. Хотя он и является вратарем, Жора — командный игрок. И всегда переживал и переживает за коллектив. Вне зависимости, играл он в воротах или сидел на скамейке запасных. Немногие вратари обладают этим качеством. Я думаю, многие поймут, о чем я.

— Вы успели поработать как с Бойко, так и с Бущаном. Можете их сравнить? И по профессиональным, и по личным качествам?

— Мы работаем и сотрудничаем только с настоящими мужчинами, честными и порядочными. Поэтому сегодня представляем интересы только Георгия Бущана.