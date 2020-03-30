ФОТО. Как стадионы будут выглядеть после Апокалипсиса

Без футбола спортивные арены ожидают разруха и запустение

  • 30.03.2020 09:45
  • 891 просмотр
  • 1 комментарий
ФОТО. Как стадионы будут выглядеть после Апокалипсиса
© Instagram

Из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 спортивные соревнования приостановлены практически во всем мире.

INSIDE GLOBAL представил, как будут выглядеть знаменитые стадионы, если футбол на них так и не вернется.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We hope that life without football won't last long 😅

Публикация от INSIDE GLOBAL (@inside_global)

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Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
    MetalKH
    online
      MetalKH, 30.03.2020 10:24
    0
    Все будут выглядеть как бамбасарена
    Ссылка
    MetalKH
    online
      MetalKH, 30.03.2020 10:24
    0
    Все будут выглядеть как бамбасарена
    Ссылка
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