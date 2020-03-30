ФОТО. Как стадионы будут выглядеть после Апокалипсиса

Из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 спортивные соревнования приостановлены практически во всем мире.
INSIDE GLOBAL представил, как будут выглядеть знаменитые стадионы, если футбол на них так и не вернется.
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Источник — Instagram
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