Моуриньо составил сборную из игроков, которых тренировал

57-летний португальский главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо составил символическую сборную из футболистов, которых он тренировал на протяжении карьеры.
Ранее Моуриньо был наставником «Порту», «Челси», «Интера», мадридского «Реала» и «Манчестер Юнайтед».
Символическая сборная Моуриньо:
Петр Чех («Челси») — Хавьер Дзанетти («Интер»), Джон Терри («Челси»), Рикарду Карвалью («Челси», «Реал»), Вильям Галлас («Челси»), Клод Макелеле («Челси»), Фрэнк Лэмпард («Челси»), Месут Озил («Реал»), Эден Азар («Челси»), Криштиану Роналду («Реал»), Дидье Дрогба («Челси»).
Источник — Manchester Evening News
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