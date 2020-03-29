Андрей БАЦУЛА: «Гулять можно максимум по два человека»

Украинский игрок «Кортрейка» рассказал о своей жизни в Бельгии

  • 29.03.2020 20:29
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Андрей БАЦУЛА: «Гулять можно максимум по два человека»
© Prosport. Андрей Бацула

28-летний украинский защитник бельгийского «Кортрейка» Андрей Бацула рассказал, как проводит время на карантине, введенном из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

— Какова сейчас ситуация в «Кортрейке»?
— В городе закрыты все кафе, развлекательные и спортивные учреждения. Наверное, как и во всей Европе, работают только продовольственные магазины, аптеки и заправки. В продмаги можно заходить по одному покупателю, а гулять не более, чем по два человека.

— Каков твой распорядок дня?
— Перед вспышкой пандемии я отправил свою семью в Украину, поэтому коротаю время в одиночестве. С утра сажусь в машину, еду на стадион и там занимаюсь. По пути домой заскакивая в магазин за продуктами. Лишний раз стараюсь никуда не выходить. У нас на улицах людей очень мало.

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Источник — zbirna.com

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