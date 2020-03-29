Немецкий клуб продал почти 90 тысяч билетов на несуществующий матч

Клуб «Локомотив» Лейпциг, выступающий в 4-й по силе лиге Германии, продал почти 90 тысяч виртуальных билетов на несуществующий матч.

Билеты продаются на выдуманный поединок, который якобы пройдет 8 мая на стадионе «Бруно Плаш» против «невидимого соперника». Стоимость билета составляет 1 евро.

В соцсетях руководители клуба написали, что эти деньги принесут пользу команде во время кризиса из-за пандемии коронавируса. Болельщики дружно помогают клубу в сложной ситуации.