Витория Гимарайнш не может избавиться от протеже Луиша Каштру

Полузащитник сборной Буркина-Фасо Блати Туре создает проблемы руководству «Витории» из Гимарайнша.

25-летний футболист оказался не в состоянии пробиться в состав первой команды, так и не сыграв за «Виторию» ни единого официального матча к этому моменту. В то же время, Блати Туре имеет очень солидную, как по меркам португальской команды, зарплату, из-за чего клубные боссы хотели бы как можно скорее с ним расстаться.

«Витория» Гимарайнш активно старалась избавиться от Туре в январе, но так и не получила предложений. Теперь, вероятно, португальцы будут ждать лета, так как идти на досрочный разрыв соглашения им не выгодно из-за серьезной неустойки.

Отмечается, что подписание Блати Туре было одной из просьб тогдашнего главного тренера «Витории» Луиша Каштру, однако летом этот специалист перешел в «Шахтер», а команду из Гимарайнша возглавил Иво Виейра.