Игорь СИКОРСКИЙ: «На карантине очень скучно»

Зато появилось время на саморазвитие, считает футболист «Черноморца»

  • 29.03.2020 18:06
  • 164 просмотра
  • 0 комментариев
Игорь СИКОРСКИЙ: «На карантине очень скучно»
© ФК Черноморец. Игорь Сикорский

Форвард одесского «Черноморца» Игорь Сикорский рассказал, как он проводит время на карантине.

— Нам, как отпустили на карантин, сразу сказали, что будут присылать в нашу группу в WhatsApp задания для поддержания физической формы. Тренер Сергей Александрович Янковой дистанционно следит за их выполнением. Благо, что хорошая погода, и можно заниматься на воздухе.

— Какие антивирусные мероприятия выполняешь?
— Все, о которых говорил наш командный врач Василий Степанович. Плюс стараемся с семьей без надобности на улицу не выходить, кроме тренировок, конечно.

— Как настроение на карантине?
— Очень скучно. Но зато появилось время для саморазвития: читать книги, смотреть интересные программы (только не новости). Очень нравится включать футбольные матчи прошлых лет. Слежу как футбол менялся за последние десятилетия. Важно оставаться на позитиве, это — самое главное в условиях карантина. Хочу пожелать всем жителям нашей страны и, в частности, нашим преданным болельщикам здоровья!!! И по возможности не выходить из дома без надобности! Всем добра.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Черноморец

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности