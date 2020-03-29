Игорь СИКОРСКИЙ: «На карантине очень скучно»

Форвард одесского «Черноморца» Игорь Сикорский рассказал, как он проводит время на карантине.
— Нам, как отпустили на карантин, сразу сказали, что будут присылать в нашу группу в WhatsApp задания для поддержания физической формы. Тренер Сергей Александрович Янковой дистанционно следит за их выполнением. Благо, что хорошая погода, и можно заниматься на воздухе.
— Какие антивирусные мероприятия выполняешь?
— Все, о которых говорил наш командный врач Василий Степанович. Плюс стараемся с семьей без надобности на улицу не выходить, кроме тренировок, конечно.
— Как настроение на карантине?
— Очень скучно. Но зато появилось время для саморазвития: читать книги, смотреть интересные программы (только не новости). Очень нравится включать футбольные матчи прошлых лет. Слежу как футбол менялся за последние десятилетия. Важно оставаться на позитиве, это — самое главное в условиях карантина. Хочу пожелать всем жителям нашей страны и, в частности, нашим преданным болельщикам здоровья!!! И по возможности не выходить из дома без надобности! Всем добра.
Источник — ФК Черноморец
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.