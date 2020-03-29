ФОТО. Сборная самых дорогих игроков мира в 2010-м году

Авторитетный портал Transfermarkt опубликовал символическую сборную из самых дорогих игроков мира в 2010-м году.
Лидером по ориентировочной стоимость оказался аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси — €100 миллионов. На втором месте португальский форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду — €90 миллионов.
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Источник — Transfermarkt
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