ВИДЕО. Жена Коваля станцевала зажигательный танец

Карина Левинская не скучает на карантине

  • 29.03.2020 16:29
  • 1099 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Жена Коваля станцевала зажигательный танец
© Instagram. Карина Левинская

Карина Левинская, жена 27-летнего украинского голкипера «Аль-Фатеха» Максима Коваля, не скучает во время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Девушка порадовала своих подписчиков зажигательным танцем.

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Источник — Instagram

(6 голосов)

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Комментарии
    marko2020
      marko2020, 29.03.2020 17:21
    +2
    Мои глаза😣
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 29.03.2020 17:02
    -1
    Капец, анорексичка какая-то Нахер такую страшилу пиарить??
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    ser_nat
      ser_nat, 29.03.2020 16:58
    +4
    не, я поклонник Морозючки)Давно ее здесь не было)
    Ссылка
    ser_nat
      ser_nat, 29.03.2020 16:58
    +4
    не, я поклонник Морозючки)Давно ее здесь не было)
    Ссылка
    marko2020
      marko2020, 29.03.2020 17:21
    +2
    Мои глаза😣
    Ссылка
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