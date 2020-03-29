ВИДЕО. Жена Коваля станцевала зажигательный танец

Карина Левинская, жена 27-летнего украинского голкипера «Аль-Фатеха» Максима Коваля, не скучает во время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Девушка порадовала своих подписчиков зажигательным танцем.
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