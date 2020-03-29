ФОТО. Месси и Это'О проиграли паре из Вольфсбурга

В сезоне 2008/209 самой результативной парой из топ-5 чемпионатов стали Графите и Эдин Джеко из «Вольфсбурга», забившие на двоих 54 гола.

Графите и Джеко опередили звездную пару игроков «Барселоны» Самуэля Это’О и Лионеля Месси, которые на двоих забили 53 мяча.