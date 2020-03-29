ФОТО. Месси и Это'О проиграли паре из Вольфсбурга

В сезоне 2008/2009 Эдин Джеко и Графите забили больше звездных каталонцев

  • 29.03.2020 16:11
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ФОТО. Месси и Это'О проиграли паре из Вольфсбурга
© AS. Самуэль Это'О и Лионель Месси

В сезоне 2008/209 самой результативной парой из топ-5 чемпионатов стали Графите и Эдин Джеко из «Вольфсбурга», забившие на двоих 54 гола.

Графите и Джеко опередили звездную пару игроков «Барселоны» Самуэля Это’О и Лионеля Месси, которые на двоих забили 53 мяча.

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Источник — Transfermarkt

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