ФОТО. Месси и Это'О проиграли паре из Вольфсбурга

В сезоне 2008/209 самой результативной парой из топ-5 чемпионатов стали Графите и Эдин Джеко из «Вольфсбурга», забившие на двоих 54 гола.
Графите и Джеко опередили звездную пару игроков «Барселоны» Самуэля Это’О и Лионеля Месси, которые на двоих забили 53 мяча.
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Источник — Transfermarkt
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