ФОТО. Сборная лучших дриблеров мира

INSIDE GLOBAL составил сборную самых эффективных дриблеров в мировом футболе.
Примечательно, что в команду вошли аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси и бразильский нападающий ПСЖ Неймар, но не вошел португальский бомбардир «Ювентуса» Криштиану Роналду.
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Источник — Instagram
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