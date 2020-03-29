Волынь продлила карантин до 24-го апреля

25-го марта Кабинет министров Украины ввел чрезвычайную ситуацию и продолжил карантин на всей территории Украины до 24-го апреля.
В связи с этим, меры продолжаются и в футбольном клубе «Волынь». Ранее работа и тренировки всех команд «Крестоносцев» были приостановлены до 3-го апреля.
«Волынь» продолжает карантин до 24-го апреля.
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Источник — ФК Волынь
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