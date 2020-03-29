Волынь продлила карантин до 24-го апреля

25-го марта Кабинет министров Украины ввел чрезвычайную ситуацию и продолжил карантин на всей территории Украины до 24-го апреля.

В связи с этим, меры продолжаются и в футбольном клубе «Волынь». Ранее работа и тренировки всех команд «Крестоносцев» были приостановлены до 3-го апреля.

«Волынь» продолжает карантин до 24-го апреля.