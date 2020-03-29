ЧЕСНАКОВ: «Главное, чтобы все стабилизировалось. Потом поиграем в футбол»

Капитан «Ворсклы» Владимир Чеснаков - о карантине и амбициозных планах полтавчан

- Остановка чемпионата, карантин ... Как после этого изменилась жизнь профессионального футболиста?

- Жизнь серьезно не изменилось, за исключением того, что вместо матчей и тренировок большую часть времени провожу дома с семьей.

- Форму удается поддерживать в домашних условиях?

- Форму поддерживаю индивидуально. В телефонном режиме каждый из игроков получает указания от наставников и с нетерпением ожидаем скорейшего возобновления чемпионата.

- В случае позитивного сценария чемпионат придется доигрывать, возможно, даже летом за насыщенного графика. Морально и физически готовы будете к такому испытанию?

- Морально готов на все сто! Прошло всего две недели карантина, а уже хочется поскорее вернуться к игре. По физической готовности, то все команды будут в равных условиях. Возможно, когда будет известна уже точная дата возобновления чемпионата и для этого благоприятные условия, за неделю-две проведем хотя бы минимальные сборы.

- Несмотря на неудачное выступление в первой части чемпионата, смена тренера - все было положительное влияние. Как Юрию Максимову так относительно быстро удалось реанимировать команду?

- Ему удалось сплотить и объединить вокруг себя весь коллектив и поднять наш моральный дух. Зимой провели очень плодотворные сборы, где все ребята выложились сполна и быстро приняли философию нового наставника. В итоге, это дало свои плоды.

- Юрий Максимов сказал, что главная задача - не вылететь. Но сезон еще можно спасти. В запасе остается козырь в виде Кубка Украины, где в полуфинале вас ждет «Мариуполь» ...

- Мы настроены оптимистично. Кроме борьбы в Кубке Украины, постараемся и через плей-офф побороться за путевку в еврокубки. Осознаем, что амбициозные планы это хорошо, но сейчас главное чтобы наша жизнь вернулась к привычному режиму, ситуация стабилизировалась, и люди были здоровы. А потом поиграем и в футбол.

Напомним, что карантин в Украине был продолжен до 24-го апреля.