ФОТО. Французский телеканал перепутал Месси и его иранского двойника

Реза Парастеш очень похож на аргентинского форварда «Барселоны»

  • 29.03.2020 13:59
  • 839 просмотров
  • 4 комментария
ФОТО. Французский телеканал перепутал Месси и его иранского двойника
© ФК Барселона. Лионель Месси

Французский телеканал M6 перепутал форварда каталонской «Барселоны» и национальной сборной Аргентины Лионеля Месси с его иранским двойником Резой Парастешем.

В подводке к сюжету, посвященному звездам спорта, которые жертвуют деньги на помощь в борьбе с коронавирусом, рядом с изображением швейцарского теннисиста Роджера Федерера было использовано фото двойника Месси. 

В сюжете рассказывалось, что аргентинский форвард пожертвовал больнице в Барселоне и медицинскому центру в Аргентине 1 млн евро.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    common_sense
    online
      common_sense, 29.03.2020 14:41
    -1
    про авторские права на изображения "журналист" не слышал?
    Ссылка
    Т. Артём
      Т. Артём, 29.03.2020 14:31
    +1
    Ya H, 29.03.2020 14:12
    Вообще не похож. Это наверное после жаб на ужин может показаться, что похож.
    Согласен, футболка вообще другая
    Ссылка
    Ya H
      Ya H, 29.03.2020 14:12
    -1
    Вообще не похож. Это наверное после жаб на ужин может показаться, что похож.
    Ссылка
    Михаил Степанов
      Михаил Степанов, 29.03.2020 14:08
    0
    сути это не меняет
    Ссылка
    Т. Артём
      Т. Артём, 29.03.2020 14:31
    +1
    Ya H, 29.03.2020 14:12
    Вообще не похож. Это наверное после жаб на ужин может показаться, что похож.
    Согласен, футболка вообще другая
    Ссылка
    Михаил Степанов
      Михаил Степанов, 29.03.2020 14:08
    0
    сути это не меняет
    Ссылка
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