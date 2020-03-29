ФОТО. Французский телеканал перепутал Месси и его иранского двойника

Французский телеканал M6 перепутал форварда каталонской «Барселоны» и национальной сборной Аргентины Лионеля Месси с его иранским двойником Резой Парастешем.
В подводке к сюжету, посвященному звездам спорта, которые жертвуют деньги на помощь в борьбе с коронавирусом, рядом с изображением швейцарского теннисиста Роджера Федерера было использовано фото двойника Месси.
В сюжете рассказывалось, что аргентинский форвард пожертвовал больнице в Барселоне и медицинскому центру в Аргентине 1 млн евро.
Источник — Sport.ua
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