Коронавирус забрал жизнь у легендарного фаната Чарльтона. Ему было всего 38

Английский футбольный клуб «Чарльтон» сообщил о кончине одного из самых преданных своих болельщиков – Себа Льюиса.

38-летний мужчина скончался от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19. Несколько дней назад Льюис в соцсетях опубликовал фотографию, на которой он запечатлен в больнице с кислородной маской на лице.

Себ Льюис был по-настоящему легендарным болельщиком «Чарльтона», так как не пропустил ни единого матча этой команды с 1998 года. За эти 22 года он посетил 1076 матчей «красных дроздов», не пропуская ни домашних, ни выездных поединков.

Ряд известных экс-футболистов «Чарльтона» уже выразили свои соболезнования семье Льюиса. В частности, слова поддержки в соцсетях опубликовали Джо Гомес («Ливерпуль»), Адемола Лукман («Лейпциг»), Эзри Конса («Астон Вилла») и другие.