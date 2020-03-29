Легендарный турецкий вратарь Рюшту Речбер заразился коронавирусом

Бывший вратарь сборной Турции, «Фенербахче» и «Бешикташа» Рюшту Речбер заразился коронавирусом. Об этом сообщила его жена.
«Я вынуждена сообщить вам, что моего мужа госпитализировали с диагнозом COVID-19.
Все было нормально, а потом у него вдруг начали стремительно развиваться симптомы. Мы до сих пор в шоке. Настали критические и трудные времена.
Я прошу людей только о том, чтобы они проявили сознательность и уважение. Мой тест дал негативный результат, сына и дочери – тоже. Он в больнице. Нам не разрешают видеться с ним.
Это самое сложное – не иметь возможности быть рядом с ним. Бог могущественен, он покровительствует турецким врачам. Эти дни тоже пройдут. Пожалуйста, не переставайте молиться», - написала Изил Речбер, жена вратаря.
46-летний Речбер закончил карьеру в 2012-м году. В 2002-м году в составе сборной Турции он стал бронзовым призером чемпионата мира.
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Источник — Instagram
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