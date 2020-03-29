Манчестер Сити разрешил использовать Этихад во время борьбы с коронавирусом

«Манчестер Сити» подписал соглашение с Национальной службой здравоохранения о возможности использовать домашнюю арену клуба во время пандемии коронавируса.

По информации Sky Sports, впервые арена будет использована на следующей неделе, когда на стадионе пройдут учебные курсы для медицинского персонала, который задействован в лечении больных коронавирусом.

Отметим, что в Великобритании на вечер субботы уже более 17 000 случаев заражения и более 1000 погибших.