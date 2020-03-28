Тарас СТЕПАНЕНКО: «Играть до 40 лет не хочу»

30-летний полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко в ближайшее время завершить карьеру не планирует, но и до 40-ка лет играть не собирается.

«Я, как сказал, например, Тони Кроос, не из тех, кто хочет играть до 40 лет. Сейчас у меня травма, дай Бог, залечу ее и все будет хорошо. Играть планирую, пока здоровье позволяет и пока буду видеть, что готов конкурировать за место в «Шахтере», сборной, держаться на высоком уровне».

«Если замечу, что занимаю место, то нет. С каждым годом нужно все больше за собой следить. Мы не молодеем, а для футболиста от этого многое зависит», - считает Степаненко.