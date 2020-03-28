Виталий Буяльский рассказал о карантине и показал домашнего любимца

Хавбек «Динамо» вынужден работать индивидуально

  • 28.03.2020 22:32
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Виталий Буяльский рассказал о карантине и показал домашнего любимца
© fcdynamo.kiev.ua

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский рассказал о том, как тренируется во время карантина, а также о своих домашних любимцах.

«Провожу время с семьей, также с тренером работаю индивидуально. Рядом с домом есть небольшая площадка, там и занимаюсь – и так каждый день. Поддерживаю связь с ребятами по команде – постоянно списываемся, также общаюсь с докторами и персоналом клуба. Соблюдаю правила карантина: хожу в маске и перчатках, стараюсь как можно меньше контактировать с другими людьми. Пару раз выезжал на рыбалку, перед сном могу посмотреть фильм – словом, ничего экстраординарного».

Конечно, бывает скучно, но выручают домашние любимцы – кот Милан и собака Верда. Милан у нас уже давно – года четыре или пять. Он исключительно домашний, на улицу не выходит. А Верда в нашем доме появилась всего несколько месяцев назад – на мой День рождения – 6-го января. Это подарок жены, она взяла ее из питомника, там же ей дали и имя. Одно время мы искали собаку, но затем отложили этот вопрос и забыли о нем. Так что ее подарок стал одновременно и долгожданным, и неожиданным. Я был очень рад, когда увидел щенка, порода – кане-корсо. Питомцы уже привыкли друг к другу и нормально ладят. В силу возраста собака больше любит играть, а кот – поспать и покушать, так что они редко пересекаются (улыбается). Также Верда быстро нашла общий язык с дочкой», - сказал Буяльский.

 

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Источник — ФК Динамо Киев

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