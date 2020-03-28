Динамо снова продлило карантин. Игроки продолжат работать индивидуально

Киевский клуб снова отложил возвращение к тренировкам

  • 28.03.2020 21:51
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Динамо снова продлило карантин. Игроки продолжат работать индивидуально
© fcdynamo.kiev.ua

«Динамо» Киев объявило о продлении карантина, поэтому игроки вновь не смогут вернуться к тренировкам и будут вынуждены работать индивидуально.

Карантин будет действовать как минимум до 5-го апреля.

Игроки будут поддерживать физическую форму в индивидуальном порядке по заранее предоставленной программе. Руководство и тренерский штаб ожидают от игроков обязательного соблюдения правил карантина и выполнения индивидуальных тренировок.

Ранее сообщалось, что футболисты киевлян могут вернуться к командным тренировкам, но будут заниматься в небольших группах.

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Источник — ФК Динамо Киев

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