Динамо снова продлило карантин. Игроки продолжат работать индивидуально

«Динамо» Киев объявило о продлении карантина, поэтому игроки вновь не смогут вернуться к тренировкам и будут вынуждены работать индивидуально.
Карантин будет действовать как минимум до 5-го апреля.
Игроки будут поддерживать физическую форму в индивидуальном порядке по заранее предоставленной программе. Руководство и тренерский штаб ожидают от игроков обязательного соблюдения правил карантина и выполнения индивидуальных тренировок.
Ранее сообщалось, что футболисты киевлян могут вернуться к командным тренировкам, но будут заниматься в небольших группах.
Источник — ФК Динамо Киев
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