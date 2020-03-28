Юрий ВЕРНИДУБ: «Расстроила меня реализация, но выиграли и идем дальше»

Украинский тренер «Шахтера» Солигорск Юрий Вернидуб прокомментировал победу своей команды во 2-м туре чемпионата Беларуси.
«Могу сказать за свою команду — сегодня показали хороший футбол, хороший контроль мяча, прессинг. Заставляли соперников быстро принимать решения, когда они обрабатывали мяч, заставляли играть через длинные передачи, а сами быстро отбирали мяч и строили свои атаки. Не стали сбиваться на длинные передачи, а наоборот, искали шанс через фланги».
«Я смотрел первую игру, где соперники играли в три защитника, как сегодня. Поэтому изучили, пытались вскрывать через фланги — неплохо получилось, только реализация хромает. Расстроила меня реализация. Но мы победили — слава богу. Двигаемся дальше», - сказал Вернидуб.
Источник — ФК Шахтер Солигорск
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.