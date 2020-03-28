Рональд КУМАН: «До осени матчей сборных не будет»

Тренер сборной Нидерландов Рональд Куман сомневается, что в ближайшие месяцы национальные команды смогут вернуться на поле.

Даже если футбол вернется после пандемии коронавируса, то все лето будет отдано на национальные чемпионаты и еврокубки.

«Сперва пусть вернутся национальные чемпионаты, а уже потом можно будет думать о матчах сборных. Я не вижу возможности сборным играть летом».

«Думаю, до осени, до сентября-октября, матчей национальных команд не будет», - сказал Куман.

В сентябре должен стартовать новый сезон Лиги наций, где сборная Украины попала в группу с Испанией, Германией и Швейцарией.