Рональд КУМАН: «До осени матчей сборных не будет»

Тренер сборной Нидерландов Рональд Куман сомневается, что в ближайшие месяцы национальные команды смогут вернуться на поле.
Даже если футбол вернется после пандемии коронавируса, то все лето будет отдано на национальные чемпионаты и еврокубки.
«Сперва пусть вернутся национальные чемпионаты, а уже потом можно будет думать о матчах сборных. Я не вижу возможности сборным играть летом».
«Думаю, до осени, до сентября-октября, матчей национальных команд не будет», - сказал Куман.
В сентябре должен стартовать новый сезон Лиги наций, где сборная Украины попала в группу с Испанией, Германией и Швейцарией.
Источник — The Guardian
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