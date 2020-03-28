Президент УЕФА: «Потеряем сезон, если футбол не вернется в июле»

Президент УЕФА Александер Чеферин наметил три возможных варианта возвращения футбольных чемпионатов, однако если этого не случится в конце июня или начале июля, то сезон будет потерян.
«Все зависит только от пандемии коронавируса. Есть три варианта: возобновить чемпионаты в середине мая, возобновить их в июне или возобновить в конце июня, начале июля».
«Если ничего этого не случится, то сезон будет потерян. Нам остается только ждать», - сказал Чеферин.
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Источник — Sky Sports
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