Президент УЕФА: «Потеряем сезон, если футбол не вернется в июле»

Президент УЕФА Александер Чеферин наметил три возможных варианта возвращения футбольных чемпионатов, однако если этого не случится в конце июня или начале июля, то сезон будет потерян.

«Все зависит только от пандемии коронавируса. Есть три варианта: возобновить чемпионаты в середине мая, возобновить их в июне или возобновить в конце июня, начале июля».

«Если ничего этого не случится, то сезон будет потерян. Нам остается только ждать», - сказал Чеферин.