Президент УЕФА: «Потеряем сезон, если футбол не вернется в июле»

Александер Чеферин готов к тому, что сезон могут не доиграть

  • 28.03.2020 19:33
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Президент УЕФА: «Потеряем сезон, если футбол не вернется в июле»
© Skysports.com

Президент УЕФА Александер Чеферин наметил три возможных варианта возвращения футбольных чемпионатов, однако если этого не случится в конце июня или начале июля, то сезон будет потерян.

«Все зависит только от пандемии коронавируса. Есть три варианта: возобновить чемпионаты в середине мая, возобновить их в июне или возобновить в конце июня, начале июля».

«Если ничего этого не случится, то сезон будет потерян. Нам остается только ждать», - сказал Чеферин.

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Источник — Sky Sports

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