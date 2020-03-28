Чемпионат Беларуси. ФК Минск в ярком матче обыграл Динамо Минск

В матче 2-го тура чемпионата Беларуси ФК «Минск» на своем поле принимал «Динамо» Минск и добыл победу со счетом 3:2.
При этом хозяева вели со счетом 3:0, но во втором тайме позволили сопернику отыграться 2 мяча.
Чемпионат Беларуси. 2-й тур.
Минск - Динамо Минск 3:2
Голы: Хващинский, 1, Чаговец, 41, Грибовский, 45 - Шикавка, 77 (с пен), Бахар, 80
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Источник — Sport.ua
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