Чемпионат Беларуси. ФК Минск в ярком матче обыграл Динамо Минск

Фаны увидели 5 голов

  • 28.03.2020 18:02
  • 588 просмотров
  • 2 комментария
Чемпионат Беларуси. ФК Минск в ярком матче обыграл Динамо Минск
© dinamo-minsk.by

В матче 2-го тура чемпионата Беларуси ФК «Минск» на своем поле принимал «Динамо» Минск и добыл победу со счетом 3:2.

При этом хозяева вели со счетом 3:0, но во втором тайме позволили сопернику отыграться 2 мяча.

Чемпионат Беларуси. 2-й тур.

Минск - Динамо Минск 3:2
Голы: Хващинский, 1, Чаговец, 41, Грибовский, 45 - Шикавка, 77 (с пен), Бахар, 80

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    sidor brens
    online
      sidor brens, 28.03.2020 19:08
    -2
    Это не советское Динамо Минск, которое единственное отыгралось с 0:2 на выезде от португальцев.
    Ссылка
    Anna Derevjanko
    online
      Anna Derevjanko, 28.03.2020 18:33
    0
    ну и батут
    Ссылка
    Anna Derevjanko
    online
      Anna Derevjanko, 28.03.2020 18:33
    0
    ну и батут
    Ссылка
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