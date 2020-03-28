Табарес уволен из сборной Уругвая из-за коронавируса

Уругвайская федерация футбола приняла решение уволить 400 сотрудников из-за финансовых трудностей, связанных с пандемией коронавируса.

В число уволенных вошел и главный тренер национальной сборной Оскар Табарес. Контракт 73-летнего специалиста был рассчитан до 2022 года.

Табарес возглавлял сборную Уругвая с 2006 года. С ним Уругвай выиграл Кубок Америки-2011 и вышел в полуфинал чемпионата мира 2010 года.