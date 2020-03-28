МАЛЬДЕРА: Оставить сборную сейчас – как пробежать 90 метров из 100 и сойти

Помощник Андрея Шевченко в сборной Украины Андреа Мальдера рассказал, что не собирается в ближайшее время менять работу, а также показал свою татуировку.
«Мы все мечтаем достичь цели вместе со сборной Украины. Оставить команду сейчас - это как пробежать 90 метров из 100 и сойти с дистанции. Я хочу остаться в национальной команде.
Однажды мы с тренерским штабом обсуждали группу отбора. Я сказал: «Если мы выйдем на Евро, я сделаю тату с украинской символикой». Я сдержал слово.
Могу сказать, что я очень счастлив носить на своем теле украинский флаг. Украина - часть моей жизни. Я - украинец и итальянец», - сказал Мальдера.
Источник — Футбол 1/2/3
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