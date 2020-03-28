Женская сборная Украины поднялась на одну строчку в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбольных ассоциаций обнародовала обновленный рейтинг национальных женских сборных, в котором украинская команда занимает 26-ю позицию.
За время, прошедшее после публикации предыдущего рейтинга, сине-желтые провели три матча, которые состоялись в рамках турнира Pinatar Cup, прошедшего в Испании. Подопечные Натальи Зинченко уступили Шотландии - 0:3, победили Северную Ирландию - 4:0 и проиграли Исландии - 0:1.
По сравнению с прошлой версией рейтинга, женская сборная Украины поднялась на одну строчку, обойдя Мексику. Что касается других изменений, Франция вошла в топ-тройку, опередив Нидерланды. Первые две строки изменений не претерпели - их по-прежнему, занимают США и Германия, которая является соперником украинок в отборочном турнире Евро-2021.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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