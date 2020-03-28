Женская сборная Украины поднялась на одну строчку в рейтинге ФИФА

Украинская команда занимает 26-ю позицию в обновленном рейтинге

  • 28.03.2020 12:35
  • 185 просмотров
  • 0 комментариев
Женская сборная Украины поднялась на одну строчку в рейтинге ФИФА
© УАФ

Международная федерация футбольных ассоциаций обнародовала обновленный рейтинг национальных женских сборных, в котором украинская команда занимает 26-ю позицию.

За время, прошедшее после публикации предыдущего рейтинга, сине-желтые провели три матча, которые состоялись в рамках турнира Pinatar Cup, прошедшего в Испании. Подопечные Натальи Зинченко уступили Шотландии - 0:3, победили Северную Ирландию - 4:0 и проиграли Исландии - 0:1.

По сравнению с прошлой версией рейтинга, женская сборная Украины поднялась на одну строчку, обойдя Мексику. Что касается других изменений, Франция вошла в топ-тройку, опередив Нидерланды. Первые две строки изменений не претерпели - их по-прежнему, занимают США и Германия, которая является соперником украинок в отборочном турнире Евро-2021.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Украинская ассоциация футбола

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности