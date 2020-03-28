Виктор КОВАЛЕНКО: «Все хотят закончить чемпионат по спортивному принципу»

24-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Виктор Коваленко прокомментировал ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
– Вы общаетесь с легионерами, которые оторваны от родины и вынужденны пересидеть карантин в Украине?
– Сейчас каждому тяжело. Особенно тем, кто оказался вдали от семьи во время карантина - бразильцы, португальцы. Призываю людей успокоиться и держаться позитива, несмотря на сложившуюся ситуацию.
– Какая позиция игроков «Шахтера» относительно продолжения сезона?
– Все хотят закончить чемпионат по спортивному принципу. Существует вероятность, что это невозможно. Возможно, нам придется позже доиграть евросезон и чемпионат Украины.
Источник — Футбол 1/2/3
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