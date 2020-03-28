МАЛЬДЕРА: «Евро в 2021 году – не проблема и не конец этой славной команды»

Помощник Андрея Шевченко – о переносе Евро-2020

  • 28.03.2020 10:40
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МАЛЬДЕРА: «Евро в 2021 году – не проблема и не конец этой славной команды»
© footballua.tv. Андреа Мальдера

Помощник Андрея Шевченко в сборной Украины Андреа Мальдера поделился мнением о переносе Евро-2020 на 2021-й год из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«У нас был великий год и великий энтузиазм. Ментально мы были готовы к Евро. Стали сенсацией отбора. Андрей Николаевич создал фантастическую атмосферу и выстроил игру тактически. У нас сейчас ментальность бойцов и победителей, однако есть более важные вещи. Матч против коронавируса - главная битва против сильного соперника.

Мы начнем в Лиге Наций и сыграем Евро в 2021 году - это не проблема и не конец этой славной команды.

Возможно перенос Евро - плюс для нашей сборной, учитывая проблемы Яремчука, Беседина и Степаненко. Мы обсуждали этот вопрос со штабом, однако на протяжении года футболисты всегда получают повреждения. Сейчас травмированы одни, в следующем году могут быть другие. Например, нас очень тревожила форма Ярмоленко и Бурды. Как говорит Шевченко, главное - в какой форме будет находиться команда именно на Евро», - сказал Мальдера.

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Источник — Футбол 1/2/3

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