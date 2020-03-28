Реал не собирается продлевать контракт с Васкесом

Мадридский «Реал» готов расстаться с 28-летним полузащитником Лукасом Васкесом. Клуб не станет продлевать контракт с футболистом.
Такое решение связано с тем, что руководство «Реала» запланировало масштабное обновление, для которого необходимо освободить несколько позиций в составе.
Васкес является воспитанником «Реала» и дебютировал за основную команду в 2015 году. В составе мадридцев испанец выиграл чемпионат Испании и три Лиги чемпионов.
В этом сезоне Васкес провел в Ла Лиге 14 матчей, забил два мяча и отдал один голевой пас. Действующее соглашение Васкеса рассчитано до лета 2021 года.
Источник — As.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.