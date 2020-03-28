Реал не собирается продлевать контракт с Васкесом

Мадридский «Реал» готов расстаться с 28-летним полузащитником Лукасом Васкесом. Клуб не станет продлевать контракт с футболистом.

Такое решение связано с тем, что руководство «Реала» запланировало масштабное обновление, для которого необходимо освободить несколько позиций в составе.

Васкес является воспитанником «Реала» и дебютировал за основную команду в 2015 году. В составе мадридцев испанец выиграл чемпионат Испании и три Лиги чемпионов.

В этом сезоне Васкес провел в Ла Лиге 14 матчей, забил два мяча и отдал один голевой пас. Действующее соглашение Васкеса рассчитано до лета 2021 года.