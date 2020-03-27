ВИДЕО. Коронавирус, уйди! Свитолина призвала пакость остановиться

Первая ракетка Украины Элина Свитолина опубликовала новое видео в социальных сетях.
Украинская теннисистка в шутливой форме обратилась к коронавирусу и призвала его уйти.
#coronavirus got me like.. 😤 pic.twitter.com/NR2h0LOZo5— Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) March 26, 2020
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Источник — Twitter
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