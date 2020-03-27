Даниэль РОМАНОВСКИЙ: «Это проверка для каждого игрока»

Литовский хавбек «Олимпика» – о карантине

  • 27.03.2020 19:17
  • 102 просмотра
  • 0 комментариев
Даниэль РОМАНОВСКИЙ: «Это проверка для каждого игрока»
© ФК Олимпик Донецк. Даниэль Романовский

23-летний полузащитник донецкого «Олимпика» и национальной сборной Литвы Даниэль Романовский рассказал, чем занимается во время карантина.

«Тяжело в такой ситуации, но ничего не сделаешь. Крутимся как можем, живем в таких условиях. Тренировки присылают на телефон, делаем все самостоятельно. Потом созваниваемся с тренерами, спрашивают, сложно ли.

Когда с командой, каждый работает на максимум. А сейчас все зависит только от тебя. Как подготовишься, так и будешь готов. Это проверка для каждого игрока. Думаю, надо смотреть по ситуации в мире и решать», - сказал Романовский.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности