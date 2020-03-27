Даниэль РОМАНОВСКИЙ: «Это проверка для каждого игрока»

23-летний полузащитник донецкого «Олимпика» и национальной сборной Литвы Даниэль Романовский рассказал, чем занимается во время карантина.

«Тяжело в такой ситуации, но ничего не сделаешь. Крутимся как можем, живем в таких условиях. Тренировки присылают на телефон, делаем все самостоятельно. Потом созваниваемся с тренерами, спрашивают, сложно ли.

Когда с командой, каждый работает на максимум. А сейчас все зависит только от тебя. Как подготовишься, так и будешь готов. Это проверка для каждого игрока. Думаю, надо смотреть по ситуации в мире и решать», - сказал Романовский.