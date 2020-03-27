ВИДЕО. Пиварич учит своих детей правильно тренироваться

31-летний хорватский левый защитник «Динамо» Йосип Пиварич во время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, вынужден тренироваться дома.

Пиварич не только занимается сам, но и учит делать упражнения своих детей.

В текущем сезоне Пиварич провел за «Динамо» всего один матч во всех турнирах.