ВИДЕО. Пиварич учит своих детей правильно тренироваться

31-летний хорватский левый защитник «Динамо» Йосип Пиварич во время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, вынужден тренироваться дома.
Пиварич не только занимается сам, но и учит делать упражнения своих детей.
В текущем сезоне Пиварич провел за «Динамо» всего один матч во всех турнирах.
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