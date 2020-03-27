Пауло ДИБАЛА: «Коронавирус? Несколько дней были серьезные симптомы»

Форвард «Ювентуса» - о том, как протекает болезнь

  • 27.03.2020 18:52
  • 1428 просмотров
  • 1 комментарий
Пауло ДИБАЛА: «Коронавирус? Несколько дней были серьезные симптомы»
© ФК Ювентус. Пауло Дибала

На прошлой неделе у форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы и его девушки обнаружили коронавирус.

Аргентинский форвард рассказал о том, как протекает болезнь:

«Я чувствую себя намного лучше, но несколько дней назад у меня были серьезные симптомы. Теперь я могу двигаться, ходить и тренироваться.

Некоторое время назад, когда я пытался делать это, я чувствовал некоторую тяжесть. В те дни уже после пяти минут нагрузок я чувствовал, что ничего не могу делать.

Я быстро уставал, а мои мышцы болели. Сейчас все намного лучше, как и у моей невесты Орианы».

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Источник — La Gazzetta dello Sport

(8 голосов)

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Комментарии
    Dozor
      Dozor, 27.03.2020 19:04
    +1
    Всё как при нормальном гриппе))
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    Dozor
      Dozor, 27.03.2020 19:04
    +1
    Всё как при нормальном гриппе))
    Ссылка
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