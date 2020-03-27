Пауло ДИБАЛА: «Коронавирус? Несколько дней были серьезные симптомы»

На прошлой неделе у форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы и его девушки обнаружили коронавирус.

Аргентинский форвард рассказал о том, как протекает болезнь:

«Я чувствую себя намного лучше, но несколько дней назад у меня были серьезные симптомы. Теперь я могу двигаться, ходить и тренироваться.

Некоторое время назад, когда я пытался делать это, я чувствовал некоторую тяжесть. В те дни уже после пяти минут нагрузок я чувствовал, что ничего не могу делать.

Я быстро уставал, а мои мышцы болели. Сейчас все намного лучше, как и у моей невесты Орианы».