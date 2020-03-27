Пауло ДИБАЛА: «Коронавирус? Несколько дней были серьезные симптомы»

На прошлой неделе у форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы и его девушки обнаружили коронавирус.
Аргентинский форвард рассказал о том, как протекает болезнь:
«Я чувствую себя намного лучше, но несколько дней назад у меня были серьезные симптомы. Теперь я могу двигаться, ходить и тренироваться.
Некоторое время назад, когда я пытался делать это, я чувствовал некоторую тяжесть. В те дни уже после пяти минут нагрузок я чувствовал, что ничего не могу делать.
Я быстро уставал, а мои мышцы болели. Сейчас все намного лучше, как и у моей невесты Орианы».
Источник — La Gazzetta dello Sport
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.