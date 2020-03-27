ФОТО. Месси и Роналду вместе на вершине

Авторитетный портал Transfermarkt считает аргентинского форварда Лионеля Месси и португальского бомбардира Криштиану Роналду самыми дорогими футболистами в мире в 2009-м году.
Оба игрока оценивались в €70 миллионов. Месси защищал цвета «Барселоны», Роналду летом 2009-го года перешел из «Манчестер Юнайтед» в мадридский «Реал».
Messi and Ronaldo on the same level! Check the top 25 on our story✌🏼 ——————————————————— #tmhistory #torres #messi #leomessi #lionelmessi #cr7 #cristiano #ronaldo #cristianoronaldo #fcb #fcbarcelona #barca #barça #realmadrid #halamadrid #liverpoolfc #lfc #liverpool
Источник — Transfermarkt
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