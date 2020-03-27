ФОТО. Месси и Роналду вместе на вершине

Авторитетный портал Transfermarkt считает аргентинского форварда Лионеля Месси и португальского бомбардира Криштиану Роналду самыми дорогими футболистами в мире в 2009-м году.

Оба игрока оценивались в €70 миллионов. Месси защищал цвета «Барселоны», Роналду летом 2009-го года перешел из «Манчестер Юнайтед» в мадридский «Реал».