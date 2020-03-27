ФОТО. Полуголый Ибрагимович продвигает свою линейку парфюмерии

38-летний шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович во время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, занимается продвижение своей линейки парфюмерии.

«Много сидите дома в последнее время? Обратите внимание на мою новую линейку. Будьте в безопасности и оставайтесь свежими», — написал Златан в Instagram.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович финансово участвует в борьбе с пандемией коронавируса.