ФОТО. Полуголый Ибрагимович продвигает свою линейку парфюмерии

38-летний шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович во время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, занимается продвижение своей линейки парфюмерии.
«Много сидите дома в последнее время? Обратите внимание на мою новую линейку. Будьте в безопасности и оставайтесь свежими», — написал Златан в Instagram.
Ранее сообщалось, что Ибрагимович финансово участвует в борьбе с пандемией коронавируса.
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Источник — Instagram
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