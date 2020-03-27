Владимир ШАРАН: «Тренировки никто не отменял, работаем индивидуально»

Наставник «Александрии» - о режиме работы команды

  • 27.03.2020 17:53
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Владимир ШАРАН: «Тренировки никто не отменял, работаем индивидуально»
© ФК Александрия

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран рассказал о том, как работает команда во время карантина:

«Сначала у нас 13 игроков было на базе, потом Юрий Панькив поехал домой во Львов, а Каспарс Дубра — в Латвию.

Тренерский штаб разработал программу тренировок и тем, кто находится на базе, и тем, кто живет дома. Никто не отменял тренировки, все работают индивидуально и дистанционно.

Все игроки очень серьезно относятся и к требованиям карантина, и к поддержанию необходимого уровня своей физической формы. Иногда футболисты договариваются о совместных занятиях, но придерживаются правила — не больше двух человек вместе.

Я не знаю, чем завершится нынешняя ситуация. Мы обсуждали в команде предложения некоторых завершить чемпионат в том положении, в котором команды находятся сейчас. Сейчас мы находимся на пятом месте, но прекрасно понимаем, что могли бы побороться за более высокие позиции, если бы чемпионат продолжился. Но сейчас от нас ничего не зависит, к тому же я считаю, что в данной ситуации самое главное — это здоровье людей».

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Источник — ФК Александрия

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