Матар ДИЙЕ: «Мое любимое блюдо — борщ»

22-летний сенегальский форвард «Карпат» Матар Дийе рассказал о своей жизни во Львове.

«Львов — красивый город, я очень его люблю. Как только появляется возможность, охотно прогуливаюсь по его улочкам. Я заметил, что в Украине люди очень спокойные. Здесь довольно холодно, но я уже привык к этому. А еще мне нравится украинская кухня. Если учесть то, что я обожаю супы, то ваш борщ — мое любимое блюдо. Также хотел бы отметить львовских болельщиков. Очень импонирует их стиль поддержки, и мне бы хотелось, чтобы они продолжали помогать команде. Вместе мы достигнем всего, чего хотим», — отметил Дийе.