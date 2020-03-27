Владислав КЛИМЕНКО: «В магазин ходим в масках и перчатках»

Футболист «Черноморца» рассказал о жизни своей семьи во время карантина

  • 27.03.2020 14:47
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Владислав КЛИМЕНКО: «В магазин ходим в масках и перчатках»
© ФК Черноморец. Владислав Клименко

Уже десять дней «Черноморец» находится на карантине, вызванном пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. О том, как он проводит карантин, рассказал игрок «Черноморца» Владислава Клименко.

— Можно сказать, что карантин никак не повлиял на мою физическую форму. Каждый день занимаюсь по индивидуальной программе, тренеры дистанционно контролируют выполнение выданных ими заданий. В этом плане почти все как всегда.

— Рекомендованные антивирусные мероприятия выполняешь?
— Конечно! Большую часть времени проводим с женой дома. Придерживаемся санитарных норм, проветриваем квартиру, делаем влажную уборку, а если надо выйти в магазин, то обязательно надеваем маски и перчатки. Самое главное — кушать побольше витаминов.

— Введение карантина наверняка как-то изменило твой досуг?
— Появилось много времени для саморазвития. Начал читать новую книгу, каждый вечер смотрим фильмы с женой. Есть возможность попробовать что-то новое для себя — медитация, йога, начать изучать иностранные языки и просто быть рядом с семьей.

— Твои пожелания болельщикам «Черноморца»?
— Дорогие земляки, давайте отнесемся к общемировому карантину как к периоду возможностей. Пусть это будет шанс переосмысления и перезагрузки. Придерживайтесь правил карантина и не паникуйте. Все будет хорошо!

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Источник — ФК Черноморец

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