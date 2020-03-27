Сергей СТОРОЖЕНКО: «Металлист-1925 терпит колоссальные убытки»

Карантин серьезно бьет по финансовому положению клубов

  • 27.03.2020 14:46
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Сергей СТОРОЖЕНКО: «Металлист-1925 терпит колоссальные убытки»
© УАФ. Сергей Стороженко

Глава наблюдательного совета «Металлиста-1925» Сергей Стороженко рассказал о негативных последствиях карантина для украинских клубов:

«Клуб переживает сейчас колоссальные убытки. Все должны это понимать. Нет матчей – нет доходов, поступлений от спонсоров, рекламы. Это серьезные потери. Мы не можем пополнять бюджет клуба. Если в мае или июне не начнется чемпионат, то очень многие клубы задумаются, возможно ли существовать дальше.

Всем, кто работает в клубе, заработная плата выплачивается в соответствии со штатным расписанием. Пока у нас нет никаких изменений, хотя с 18 марта «Металлист-1925» прекратил спортивную деятельность и отправил всех работников на карантин – и клуб, и взрослые и детские команды, и школу. Все ушли в вынужденный отпуск.

Сомнения у нас есть только по выполнению договоренностей по бонусной системе. У нас есть бонусы за победы, за забитые мячи, время на поле. Но если нет ни соревновательной, ни внесоревновательной деятельности, то за что платить бонусы? Пока футболисты с пониманием к этому относятся. Но ждем апреля.

Мы с конца февраля обсуждаем и изучаем все сценарии. Мы готовы. Будем разговаривать с футболистами. Кто захочет – продолжит контракт. У нас такая стратегия клуба – играют только местные воспитанники, и только те, кто очень хочет. Кто-то с пониманием относится».

Ранее Стороженко заявил, что чемпионат нужно доиграть со зрителями.

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Источник — Трибуна

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