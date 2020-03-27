ВИДЕО. Как Попов тренируется во время карантина

21-летний защитник киевского «Динамо» Денис Попов продолжает тренироваться во время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Попов дома работает над техникой.
В текущем сезоне Денис провел за «Динамо» 16 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча.
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Источник — ФК Динамо Киев
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